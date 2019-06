Esbjergs vikinger får sjællandsk besøg - Region Varde skal til Fyn

Metalligaen: Der er vigtige point på spil, når Esbjerg Vikings onsdag aften får besøg af Slangerup.

Esbjerg er som regel stærke hjemme på Granly Speedway Arena, men hjemmeholdets kørere skal også have bid for at vinde matchen mod gæsterne fra Sjælland. Slangerup har været stærkt kørende hidtil i denne sæson, og holdet indtager aktuelt andenpladsen i Metal Speedway League.

Niels Kristian Iversen, Bjarne Pedersen og teamkammeraterne skal derfor have fart i cyklerne, hvis det skal blive til en hjemmesejr.

Mens Esbjerg kører maskinerne frem på egne slagger, må mesterholdet Region Varde en tur til Fyn. Holdleder Steven Andersen skal forberede sit team på en match mod Fjelsted, der godt nok blev slået 52-35 i det omvendte opgør i Outrup, men som alligevel ventes at bide bedre fra sig hjemme på Fyn. Michael Jepsen Jensen, Andrey Karpov, Mikkel Bech og Co. skal have fart på for at slå Anders Thomasen, Peter Kildemand og de øvrige Fjelsted-kørere.

Begge onsdagens ligaræs skydes i gang klokken 18.30.