Esbjergs bedste vil have mere efter Brøndby-sejr

Banens bedste dedikerede sejren til den fyrede træner, mens den nuværende cheftræner glædede sig over sejren og energien. Brøndbys træner var bare rystet, chokeret og sur over sæsonens dårligste præstation.

Han havde efterlyst vilje og vildskab - og point.

Han fik det hele - ikke noget at sige, at den vikarierende cheftræner Claus Nørgaard fejrede sejren over Brøndby med et gigantisk jubelbrøl efter slutfløjtet - og lidt senere en noget mere afdæmpet analyse.

- Jeg havde store forventninger til denne kamp, fordi jeg har kunnet mærke energien på træningsbanen hele ugen. Vi vidste, at vi kunne skabe chancer mod Brøndby, og samtidig havde vi en fin plan for, hvordan vi skulle stække deres offensive nøglespillere, sagde Claus Nørgaard, der havde benyttet sin ret til at bestemme til at placere spillerne i de positioner, hvor de befinder sig bedst - og det var helt bevidst.

- Jeg havde fokus på hårdhed, og jeg havde fokus på at lade spillerne spille deres bedste positioner. Det virkede, og det bevirkede også, at vi flere gode individuelle præstationer, sagde Claus Nørgaard.