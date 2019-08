Esbjerg vil arbejde på at score mål efter Europa-exit

Et enkelt mål i sæsonens første fem kampe er det blevet til for Esbjerg.

Og heller ikke torsdag var skarpheden god nok, da den vestjyske fodboldklub røg ud af Europa League-kvalifikationen uden at have scoret et eneste mål mod hviderussiske Shakhtyor Soligorsk.

Esbjergs midtbanespiller Jacob "Lungi" Sørensen var ikke tilfreds efter torsdagens 0-0-kamp og dermed et samlet 0-2-resultat.

- Vi havde chancerne, men manglede marginalerne. Vi havde bolden på overliggeren flere gange.

- Vi var bagud 0-2, og de pakkede sig. Vi arbejdede stenhårdt for det. Men det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedring, siger Jacob "Lungi" Sørensen til Jydske Vestkysten.

Esbjerg-træner John Lammers, som efter sidste uges 0-2-nederlag i Hviderusland kritiserede sine spilleres indstilling, bebrejdede denne gang ikke spillerne noget.

- De arbejdede virkelig hårdt. Du skal også have noget held. De udførte den plan, som vi lavede. Højt pres og højt genpres, når vi tabte bolden. Hold et højt tempo og løb ned bag forsvaret.

- Det eneste, vi ikke gjorde, var at lave mål. Og det er skuffende, og det skal vi arbejde på. Ellers er jeg tilfreds, siger Lammers.

- Du skal have lidt held. Nogle gange går en halv chance ind. Vi havde store chancer, som ikke gik ind. Vi skal være skarpere og mere forberedte, siger han.

Esbjerg, som scorede sæsonens enlige mål i en 1-1-kamp hjemme mod Hobro, tager søndag imod OB i Superligaen.