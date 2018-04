Esbjerg tvinger Aalborg ud i kamp syv om DM-finaleplads

Det er en meget tæt og jævnbyrdig ishockeydyst om at komme i DM-finalen, der er i gang mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates.

I den sjette kamp i semifinaleserien vandt Esbjerg søndag med 2-1 hjemme over Aalborg. Dermed står det nu 3-3 i kampe mellem de to rivaler.

Esbjerg kom foran 1-0 i første periode ved Esben Nielsen, men Aalborgs amerikaner Clay Anderson udlignede til 1-1 i starten af anden periode.

Et sekund før anden periodes udløb scorede Esbjergs canadier Brock Nixon kampens afgørende mål til 2-1.

Der blev ikke scoret en eneste gang i tredje periode. Aalborg havde et par gode muligheder for at udligne, men magtede ikke at udnytte dem.

Esbjergs Phillip Brugisser satte nogle ord på den underholdende og seværdige kamp, der nu tvinger serien ud i en sidste og afgørende kamp.

- Det var første del, og vi har stadig et job, der skal gøres i Aalborg. Det er to hold, der rigtigt gerne vil det her. Det var tydeligt at se.

- Det er de helt små ting, der skal gøres rigtigt, og de blev gjort rigtigt. Det er de små marginaler, der afgør det her.

- Vi skal arbejde benhårdt og spille det hockey, vi kan lide at spille, siger Phillip Bruggisser til TV2 Sport.

Semifinalekamp nummer syv spilles tirsdag aften i Aalborg klokken 20.30.