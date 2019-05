Esbjerg-triatlet har endnu et skud i bøssen

- Selvfølgelig er jeg da ærgerlig, men jeg føler ikke rigtig, at jeg kunne have gjort mere.

30-årige Maja Stage Nielsen var faktisk ganske godt tilfreds med sig selv efter weekendens Ironman Lanzarote, hvor hun blev nummer to i kvindernes professionelle klasse efter britiske Nikki Bartlett, der var godt fire minutter hurtigere end esbjergenseren efter 3,8 kilometer svømning, 180 km cykling og et afsluttende maratonløb på 42,195 km.

- Jeg var mega godt tilfreds med min svømning. Det er nok min bedste svømning nogensinde, men Bartlett er kendt for at være ekstrem stærk på cyklen. Det var hun også, men jeg troede, at jeg kunne have hentet hende på løbet, men sådan gik det desværre ikke, fortæller Maja Stage Nielsen.