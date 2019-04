Esbjerg slår Brøndby for tredje gang i træk - se Kauko-kassen her

Esbjerg slog skærtorsdag Brøndby i Superligaens mesterskabsspil og tog et stort skridt i bronzestriden. Se Joni Kaukos scoring her.

Esbjerg fik alle tre point, da det vestjyske mandskab skærtorsdag havde besøg af Brøndby i Superligaen.

Det blev til en vigtig sejr på 1-0 til hjemmeholdet i den meget tætte kamp om bronze i Superligaens mesterskabsspil. Sejren var også den tredje på stribe for vestjyderne mod Brøndby - noget der aldrig tidligere er sket.

Sejren blev sikret efter en times spil, da Joni Kauko sikkert sparkede bolden ind bag en chanceløs Marvin Schwäbe i Brøndby-målet.

Efter sejren rykker Esbjerg op på tredjepladsen med 45 point. Brøndby forbliver på femtepladsen med 40 point.

Det gav et gys gennem lægterne efter ti minutter, da Brøndbys Hany Muhktar var tæt på at få en friløber, men afleveringen i dybden til tyskeren blev for lang.

Ti minutter senere var det så værterne, der bed fra sig, men angriber Adrian Petre kunne ikke få drejet det flade indlæg fra højreback Daniel Anyembe i mål.

Små ti minutter inde i anden halvleg var gæsterne meget tæt på at tage føringen, da Mukhtar skød fra kort afstand, men Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg fik flot afværget skuddet.

Efter 61 minutter kunne jublen bryde løs, da værternes finske midtbanespiller Joni Kauko resolut sparkede hjemmeholdet i front efter en dårlig clearing fra Brøndby-forsvaret.

Både midtstopper Jacob 'Lungi' Sørensen og indskiftede Adnane Tighadouini var tæt på at udbygge føringen for Esbjerg, men der kom ikke flere scoringer på Blue Water Arena.