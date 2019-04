Esbjerg fastholder tredjepladsen efter uafgjort mod OB

Oprykkerne fra Esbjerg ligger fortsat på tredjepladsen i Superligaen. Det står klart, efter holdet tirsdag spillede 0-0 hjemme mod OB.

Resultatet betyder, at Esbjerg fortsat har et enkelt point ned til netop OB. Der resterer fem runder af Superligaens mesterskabsspil, og de to hold skal mødes igen senere på foråret i Odense.

Brøndby ligger på femtepladsen med 43 point - tre point færre end Esbjerg og to efter OB, mens FC Nordsjælland halter efter på sjettepladsen.

Tirsdagens kamp i Esbjerg fik en livlig start, da hjemmeholdets topscorer, Joni Kauko, efter bare et minut blev spillet fri i feltet, men skarpheden svigtede for finnen, som sendte bolden langt over mål.

Der stod en kraftig blæst på langs af banen på stadion i Esbjerg, hvilket gjorde det svært for begge hold at spille pænt og poleret.

Efter en svær start kom OB bedre med, og den ganske jævnbyrdige første halvleg endte uden scoringer.

I størstedelen af anden halvleg sad OB på det meste, men det var sparsomt, hvad der blev skabt af store chancer.

OB's Casper Nielsen kom til en god afslutning efter godt en time, inden Bashkim Kadrii fem minutter senere sparkede på stolpen.

Begge hold kom et par gange tæt på i kampens afslutning, særligt Esbjergs indskiftede angriber William Møller, som helkiksede i en ellers helt fri position tæt på mål.