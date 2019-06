Esbjerg Vikings vandt efter stærkt comeback - Varde tabte på Fyn

Efter en småsløj indledning kom Esbjerg Vikings tilbage og endte med at vinde overbevisende på hjemmebane over Slangerup. Region Varde tabte trods en velkørende Michael Jepsen Jensen.

Esbjerg/Varde: Det meste af aftenen så det ikke ud til, at Esbjerg Vikings' sejr skulle blive så overvældende, som den blev. Faktisk så det ikke ud til, at det nødvendigvis var Esbjerg, som denne aften skulle have to point til kontoen. Men sådan blev det. 47-37 lød sejren over Slangerup på.

Esbjerg kom ellers skidt i gang, da Niels-Kristian Iversen blev diskvalificeret i aftenens første heat, mens Slangerups to topkørere, Mikkel Michelsen og Dawid Lampart, kørte over stregen som etter og toer. Værterne haltede efter Slangerup, og Michelsen og Lampart støvsugede mere eller mindre alle point i deres heats.

Så småt fik Esbjerg dog styr på cyklerne, og i heat seks blev Niels-Kristian Iversen sat ind som taktisk reserve. Han tog aftenens blot anden heatsejr til sit hold, og så begyndte sejrene at rulle ind.

I 11. heat kom Esbjerg for første gang foran i dysten, da Niels-Kristian Iversen og Bjarne Ågård Pedersen kørte over stregen som nummer et og to og hentede fem vigtige point. Den føring slap værterne ikke igen. I de to sidste heats blev Slangerup sat helt til vægs, føringen blev udbygget og comebacket fuldbragt.

Niels-Kristian Iversen blev aftenens topscorer for Esbjerg med 13 point og tre bonuspoint.