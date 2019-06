Esbjerg Vikings tabte knebent på Fyn

SPEEDWAY: Den tidligere verdensmester Jason Doyle levede ikke op til forventningerne, da han onsdag aften var A-kører for Esbjerg i udebanematchen mod Fjelsted.

Doyle formåede blot at lave 11 point på seks heats, og det var bestemt i underkanten af det forventede.

Fjelsted endte med at vinde matchen med cifrene 38-34. Matchen blev afbrudt før heat 13, da det efterhånden var blevet mørkt, og desuden begyndte det at lyne i det fynske.

- Matchen var blevet to timer forsinket på grund af regn, men vi fik alligevel en god bane at køre på. Vi er trætte af nederlaget, men Fjelsted kommer til os om to uger, og så tror vi på, at vi kan vinde og også tage bonuspointet, siger Mads Kølbæk fra Esbjerg Vikings.

Allerede førstkommende onsdag er der hjemmematch for Esbjerg på Granly Speedway Arena, når Slangerup kigger forbi. I den match er Niels-Kristian Iversen tilbage som A-kører.