Esbjerg Vikings sat på plads af det suveræne tophold

Der var ingen slinger i valsen hos Holsted Tigers, der blot har prøvet at tabe en enkelt gang i denne sæson, da topholdet var på besøg hos Esbjerg Vikings.

Gæsterne kom godt nok bagud 5-1 efter det første heat, men derefter styrede Nicki Pedersen og holdkammeraterne i den grad begivenhederne på et velbesøgt Granly Speedway Arena.

Holsted er for længst sikker på en direkte plads i den afsluttende superfinale, mens Esbjerg Vikings med en storsejr kunne gøre topholdet selskab. Det var hjemmeholdet dog aldrig i nærheden af.

Holsted var undervejs foran med 43-30, men Esbjerg fik pyntet en smule til sidst og tabte 46-39.

Sidste match i grundserien køres på fredag på Varde Motor Arena i Outrup, hvor Region Varde med en sejr på fem point over Slangerup snupper andenpladsen i ligaen og den anden og sidste direkte billet til superfinalen.

Esbjerg Vikings skal nu ud i to knald eller fald matcher for at komme videre til finalen.

