Esbjerg Vikings kan selv afgøre deres skæbne

Når tingene for alvor spidser til, er der rart at have et par meget rutinerede kørere med på holdet.

Det var i hvert fald konklusionen hos Esbjerg Vikings efter onsdagens match i Slangerup, hvor Niels-Kristian Iversen og Bjarne Pedersen sikrede vestjyderne en 5:1 i matchens allersidste match.

- Det betød, at vi godt nok tabte matchen i Slangerup med 45-39, men vi vandt over dem hjemme med 47-37, så vi snupper bonuspointet - og det er utrolig vigtigt for os i bestræbelserne på at slutte på andenpladsen i grundserien og dermed være direkte kvalificeret til superfinalen, lød meldigen fra Esbjerg-direktør Lars Dyhr efter den hæsblæsende afslutning.

Men Esbjerg var ude i tovene, og det skyldtes blandt andet, at polske Kamil Brzozowski, der var hentet ind som B-kører, var virkelig dårlig. I sine to første heats udgik han med maskinskade og derefter fortsatte nedturen.

- Han skuffede ekstremt meget, så han behøver ikke tage hjem og vaske sine speedwaycykler. Ham skal vi i hvert fald ikke have med en anden gang. Han har ellers gjort det godt i den polske liga på det seneste, men for os floppede han, erkendte Lars Dyhr.

Heller ikke Jonas Jeppesen kunne få tingene til at fungere, men heldigvis for Esbjerg leverede føromtalte Niels-Kristian Iversen og Bjarne Pedersen varen med henholdsvis 16 og 10 point - og det samme gjorde Mathias Nielsen, der blev noteret for ni point.

- Bonuspointet gør, at vi selv kan afgøre vores skæbne, så det bliver en "kongematch" hjemme på Granly Speedway Arena på onsdag. Vi vil rigtig gerne slutte som toer, men jeg ved, at Holsted ikke vil forære os noget som helst, så der bliver virkelig knald på.