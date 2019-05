Esbjerg Vikings gafler speedwaykører i Holsted

Esbjerg-holdleder Tom Paarup Madsen har handlet hurtigt inden årets første match på Granly Speedway Arena, hvor han kan give debut til en ny kører.

Inden sæsonens første hjemmematch på Granly Speedway Arena har Esbjerg Vikings valgt at forstærke truppen med C-køreren Jonas Jeppesen, der kommer til fra Holsted Tigers, og det er der flere gode grunde til.

- Vi fik en mulighed for tilknytte en stærk kører, der kommer fra lokalområdet, på et tidspunkt, hvor vi skal til at tage fat på de vigtige hjemmematcher, og så fik vi desuden skadet Kenneth Kruse Hansen i vores seneste match, siger Tom Paarup Madsen.

- Derfor vil vi gerne gøre truppen en anelse bredere, og her er Jonas Jeppesen et stærkt alternativ, som kun vil skærpe konkurrencen yderligere. Vi glæder os til at præsentere ham for vores hjemmepublikum allerede på onsdag mod Region Varde, siger holdleder Tom Paarup Madsen.

Esbjerg Vikings har i øvrigt fået en ualmindelig tung start på den ny sæson. I premierematchen blev det til et stort nederlag på 51-35 mod netop Region Varde, mens det i onsdags også gik galt i Holsted, hvor hjemmeholdet sejrede med 49-37.

"Slaget om Vestkysten" ruller af stablen på Granly Speedway Arena onsdag den 15. maj fra klokken 18.30.