Esbjerg Energy-træner ser sit holds første tre kampe som et bevis på, at ligaen bliver så tæt, som eksperterne forudser. Sønderjysk sejr i Rungsted aftvinger respekt.

Esbjerg Energy: Esbjerg Energy har prøvet lidt af hvert i sine tre første kampe i denne sæson. Smidt en 2-0-føring i Herlev, slæbt en smal sejr hjem mod Herning og vundet efter at have været bagud 2-0 i Odense. For træner Mark Pederson er de tre kampe et sikkert tegn på, at denne lige bliver akkurat så tæt, som eksperterne har forudset.

- Grundlæggende handler det om, at du ikke må gå i panik og kollapse, når du kommer bagud, og du må ikke blive for selvfed og arrogant, når du er foran. Ingen kampe i denne liga bliver afgjort af en 2-0-føring, siger Mark Pederson, der bruger en del energi på at fortælle sine spillere netop det, samtidig med at intensiteten i træningerne skal forberede spillerne på de tætte kampe.

- Vi har en ret ung gruppe, vi har nogle ret unge udlændinge, og det er vigtigt, at de forstår, at det her er en liga, der kræver ekstra mentalt fokus, fordi man bare ikke kommer let til noget, siger Mark Pederson og erklærer sig moderat tilfreds med sæsonstarten, der indtil videre har givet seks point i tre kampe.

- Den første kamp mod Herlev var ikke ret god, mod Herning fightede vi godt, da vi kom i problemer i tredje periode, og mod et godt Odense-hold viste vi fin moral. Overordnet set har det været fint, mener Mark Pederson.