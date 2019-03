- Når man tænker på, hvor vi var, da jeg kom hertil for snart seks år siden, så var det vildt at opleve den aften. Jeg hørte også nogle af spillerne, der gik og snakkede om, at nu følte de sig virkelig som professionelle med de rammer og så mange tilskuere. Det var en vild oplevelse for os alle sammen, siger Mark Pederson.

Hele holdet er vokset

Det blev i sagens natur ikke mindre vildt af, at det endte med en sejr - den anden af to mulige i kvartfinaleserien mod Frederikshavn. Og det glædede Mark Pederson, at hans spillere havde brugt de fornemme rammer på den rigtige måde.

- Vi fik det push, vi havde håbet på at få. Der var lige otte-ti minutter i slutningen af anden periode, da vi virkede lidt frustrerede over, at vi ikke havde fået scoret. Men ellers fandt vi balancen fint og blev ikke for over-ivrige for at gøre tilskuerne glade, siger Mark Pederson.

Det blev de, tilskuerne, og der var også både glæde og en afslappet stemning i truppen til mandagens frivillige træning. De fleste valgte et gensyn med isen på den nye hjemmebane, mens andre slappede af med massage eller en tur på motionscyklen. Træner Pederson, der selv lod skøjterne stå denne mandag, giver sine spillere frie rammer under et slutspil og har altid gjort det.

- Det er vores måde at gøre det på. Vi kan ikke forbedre os fysisk på dette tidspunkt af sæsonen, så det gælder mest om nogle små taktiske ting, siger Mark Pederson, der glæder sig over, at hans spillere som ventet og håbet har hævet sig et niveau eller to i forhold til det slingrende grundspil.

Det er fristende at pege på eksempelvis anfører Marc Hagel og forsvarsklippen Brett Bellemore som to af de spillere, der for alvor har vist, at de er der til de store kampe, men selv om Mark Pederson køber den præmis, deler han gerne roserne ud til hele holdet.

- Du kan nævne rigtig mange, der har gjort det godt, blandt andre Michael Binderup, der ikke har været med i lang tid, men som går ind og passer sin del af arbejdet, når vi har brug for ham. Men det er hele gruppen, der har løftet niveauet, mener Mark Pederson.