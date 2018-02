Esbjerg Energy og Jeppe Vinther fortsætter det succesrige samarbejde

ISHOCKEY: Backen, der har fået sin ishockeyopdragelse i Frederikshavn, var ikke i tvivl om, at karrieren skulle fortsætte i Esbjerg, da muligheden bød sig.

-Jeg er meget glad og tilfreds med forlængelsen, da Esbjerg er her jeg allerhelst vil spille. Jeg har fået en større rolle og mere ansvar på holdet i år, og jeg har det godt både på- og udenfor isen, så derfor var det en ganske nem beslutning om at fortsætte samarbejdet, fortæller 21-årige Jeppe Vinther.

Ved siden af ishockeykarrieren er der også plads til at uddanne sig. Jeppe Vinther er i gang med sit sidste år på Erhvervsakademi Sydvest, hvor han læser til markedsføringsøkonom.

- Det passer rigtig godt med kombinationen med ishockey og studiet, da jeg indimellem også får tankerne lidt væk fra ishockey. Men den vigtigste årsag til at fortsætte i Esbjerg er, at jeg tror det er her, jeg kan udvikle mig mest som ishockeyspiller, og jeg ved, at trænerne er Mark Pederson og Thor Dresler også er her fremad, understreger Jeppe Vinther, der kom til Esbjerg før sæsonen 2015/16.

Siden da har det kastet to guldmedaljer af sig og 164 kampe i Metal Ligaen for Esbjerg Energy. I denne sæson har Jeppe Vinther spillet samtlige kampe, hvor det indtil nu er blevet til 3 mål og 11 assist.

En forlængelse, der også glæder Esbjerg Energys sportschef

og cheftræner Mark Pederson.

- Vi ønsker kontinuitet i truppen og beholde de gode spillere. Og Jeppe er sådan én, som enhver træner ønsker at have på sit hold. Han har et højt bundniveau, og så er han en hårdtarbejdende spiller, der er meget lydhør for de inputs, som vi kommer med. Han kan og skal stadigvæk udvikle sig som ishockeyspiller, og det er vi glade for, at vi får denne mulighed for at præge, slutter Mark Pederson.