Esbjerg Energy lammetævede lokalrivalerne

ESBJERG ENERGY: Meget, meget vellykket.

Det må overskriften på Energys testkamp mod Herning, der på egen is fik en snitter på hele 7-0 (0-0, 2-0, 5-0).

Energy havde bare to af holdets udenlandske spillere - Brett Welychka og Tavis Walsh - på isen i det midtjyske, da de øvrige spilleres arbejdstilladelser endnu ikke er på plads.

Welychka og Walsh gjorde det til gengæld rigtig godt. Welychka scorede to gange og stod også for to assists i kampen, mens Walsh også markerede sig med to assists.

Halvvejs i kampen var stillingen stadig 0-0, men derefter tog Energy altså for alvor fat og gav Herning noget af en øretæve.

Hos Energy var der også mål fra Andreas Pedersen, Valdemar Ahlberg, Sune Hjulmand, David Madsen og Simon Grønvaldt.

Næste træningskamp er hjemme i Granly Hockey Arena på søndag, hvor de forsvarende mestre fra Rungsted kommer forbi.