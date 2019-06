Esbjerg Energy forlænger med back

I den kommende sæson vil Jannik Christensen igen skøjte på isen for Esbjerg Energy, hvor han har forlænget sin kontrakt med et år.

Esbjerg Energy: 389 gane har Jannik Christensen trukket den gule Energy-trøje over hovedet i metalligaen, og det tal skal nok vokse. For den 27-årige back har forlænget med Esbjerg Energy. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Jannik Christensen er en Esbjerg-dreng, som har spillet for Esbjerg i mange år. Han er en vigtig del af Energy-projektet. Men trods sin erfaring, er han en af de spillere som flyttede sig mest mentalt sidste sæson, og som fortsat udvikler sig positivt, siger assistenttræner Thor Dresler i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Et eksempel på den positive udvikling er evnen til at fokusere på game-plan og fastholde disciplinen. Jannik formår at spille i topkæderne og bidrager til vores boxplay. Han har en stærk karakter og en vilje, der næppe findes større i truppen.

Han roser desuden backen for sin dedikation og gode indstilling. I sidste sæson blev det til 31 spillede kampe.

- Jannik Christensen er dedikeret i sin tilgang, hvilket gør ham vigtig - ikke mindst i modgang. Dedikationen og viljen til at gå forrest gør, at han formår at trække medspillerne med, også når det gør ondt. Han er en spiller som med sin gode indstilling er vigtig i omklædningsrummet, og så er han i stand til at hjælpe de unge spillere, siger assistenttræneren i pressemeddelelsen.