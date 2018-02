Eriksen efter lynmål: Det vil forblive mit hurtigste mål

Christian Eriksen mener, at Tottenham havde chancer til at slå Manchester United med mere end 2-0.

Christian Eriksen var onsdag blot et sekund fra at skrive sig ind i Premier Leagues historiebøger med det hurtigste mål nogensinde i den engelske liga.

Blot 11 sekunder var spillet, da han bragte Tottenham foran mod Manchester United i Premier League-kampen, der sluttede 2-0 på Wembley.

- Jeg tror, at det kommer til at forblive det hurtigste mål i mit liv, siger Eriksen til 6'eren.

Danskeren har også givet interview til Tottenhams hjemmeside. Her siger han, at han er glad for at være tilbage på banen, efter at han på det seneste har været syg.

- Det er den perfekte måde at komme tilbage, når man scorer på første boldberøring. Det hele flaskede sig for mig, selv bolden lå bare der stille og roligt, så jeg skulle bare sparke til den. Det var den perfekte start på en god kamp, siger Eriksen.

Ledley King er stadig noteret for det hurtigste mål, ligeledes for Tottenham. Han scorede ifølge AFP efter 9,9 sekunder, da Bradford og Tottenham spillede 3-3 i 2000.

Eriksen er i det mindste manden med det hurtigste mål i denne sæson. Derudover blev han kåret til kampens spiller. Han havde således også en fod med i opstillet til 2-0-målet.

- Det var en god følelse derude. Når vi fik fat på bolden, var der masser af plads at spille på. Når de lavede fejl, var der plads til at skabe chancer, og vi kunne godt have skabt flere chancer og mål.

- Det var en god sejr, og det er en kanonstart på det program, som vi har nu her med mange spændende kampe, siger Eriksen.

Han hentyder til, at Liverpool og Arsenal venter i de to næste ligakampe. Desuden venter Juventus i Champions League-ottendedelsfinalen.