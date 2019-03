Den første reducering gav Danmark tro på et umuligt comeback mod Schweiz, fortæller Christian Eriksen.

Landsholdsspilleren Christian Eriksen har aldrig prøvet noget, der minder om fodboldlandsholdets comeback tirsdag aften i Basel, hvor Danmark fra det 84. minut og frem vendte 0-3 til 3-3 i EM-kvalifikationskampen ude mod Schweiz.

Det fortæller Eriksen, som i minutterne efter slutfløjtet blev ved med at tage sig til hovedet og se forbløffet ud.

- Jeg har aldrig været med til noget lignende som de sidste seks minutter, siger Eriksen om comebacket, der blev skudt i gang med Mathias "Zanka" Jørgensens reducering.

- Jeg nåede at kigge op på klokken, og den bliver ved med at stå på 40-tallet. Det gav lidt tro på det. Det første mål var lidt en bonus, og troen var der lidt, men alligevel ikke rigtigt.

- Da vi så scorede det andet mål, havde vi det sådan, at vi skulle nå det tredje. Det var der, følelsen var der, siger Eriksen.

Da Henrik Dalsgaard udlignede til 3-3, var det fristende at gå efter alle tre point, fortæller Eriksen.

- Da vi havde scoret det tredje, tænkte vi: Skal vi også gå efter det fjerde? Ej, vi måtte også lige bruge hovedet, for der var alligevel ikke lang tid tilbage. I sidste ende var det jo tilfredsstillende at få et point, siger Eriksen.

På trods af Eriksens tydelige glæde over det ene point, er han heller ikke sen til at kritisere den indsats, der førte til schweizernes 3-0-føring.

- Vi styrede måske de første fem minutter af kampen, men efter det overlod vi meget initiativ til dem. Vi løb meget efter bolden og kom meget for sent. Det gjorde, at vi løber mange forgæves meter.

- I anden halvleg fik vi justeret vores pres. Vi kommer selv i nogle bedre situationer og får skabte mange flere chancer. Så i anden halvleg synes jeg, at vi var et andet hold end i første, siger Eriksen.

Den danske kreatør var selv indblandet i Danmarks to første mål. Han lagde op til 1-3-målet og havde tredjesidste fod på 2-3-målet.