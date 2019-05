Skjern Håndbold led et 25-28-nederlag i første DM-semifinale og er tvunget til sejr over GOG i returkampen.

De har været med i mange år, men på trods af at antallet af lys i fødselsdagslagkagen nærmer sig de 40, er de stadig at finde i toppen af dansk håndbold.

Således skal blandt andre Anders Eggert og Thomas Mogensen i aktion for Skjern, mens en skadet Kasper Søndergaard skal støtte moralsk, når holdet søndag spiller den måske afgørende DM-semifinale.

Skjern tabte den første semifinalekamp tirsdag til GOG, og dermed er holdet tvunget til sejr på hjemmebane, og på den mission kommer de rutinerede kræfter til at få stor betydning, vurderer Skjern-træner Ole Nørgaard.

- I og med de har prøvet meget, så ryster de heller ikke på hånden over at skulle spille en vigtig semifinale, og de er med deres rutine med til at løfte de unge spillere frem i de vigtige kampe.

- Det er altid vigtigt for unge spillere at kunne kigge over på nogle og se, hvordan de håndterer de udfordringer, der er. Og den rollemodel har de helt afgørende været, siger træneren.

På den anden banehalvdel står GOG, der modsat Skjern har en stor overvægt af unge spillere i truppen, og det bliver spændende at se, hvilke kvaliteter der rækker længst, siger Ole Nørgaard.

- Det er rutine mod ungdommeligt gå-på-mod. Så det kan lige så godt være vores modstander, der er fuldstændig ubekymret og høvler derudaf.

- Nu har vi det hold, vi har, og det er spækket med rutine, og så prøver vi at trække det ud af det, som kan trækkes ud.

Tidligere landsholdsspiller og håndboldekspert for TV2 Sport Claus Møller Jakobsen er også spændt på, om de forsvarende mestre fra Skjern kan stå distancen.

- I den første kamp så vi, at dagsformen vandt over rutine. Der er ingen tvivl om, at GOG spillede bedst.

- Men det er kun få, der mestrer at spille med kniven for struben i de her knald-eller-fald-kampe, så rutine og erfaring kan bidrage med meget, siger han.

Han vurderer dog, at GOG lige nu står med de bedste kort på hånden til at booke finalebilletten.

- Jeg synes, det er 60/40 i GOG's favør, siger Claus Møller Jakobsen.

Kampen mellem Skjern og GOG starter klokken 14.

I den anden semifinale tager Bjerringbro-Silkeborg imod Aalborg Håndbold, der vandt det første opgør. Den kamp fløjtes i gang klokken 16.

GOG og Aalborg kan nøjes med uafgjort for at booke finalebilletterne, og holdene har hjemmebane i en eventuelt tredje kamp.