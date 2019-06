Erfaren divisionsspiller tager elevatoren op med Kolding IF

Kolding: Det er en erfaren herre, som Kolding IF fastholder i bestræbelserne på at sikre et slagkraftigt hold til den nye tilværelse i 1. division.

Oprykkerklubben har fået en ny underskrift fra kantspilleren Denis Fazlagic, som dermed tager endnu en sæson i klubben.

Trods sine 27 år er det en spiller med solid erfaring fra den næstbedste danske række. Denis Fazlagic har gennem karrieren, der blandt andet er spillet i FC Fredericia og Vejle Boldklub Kolding, spillet 150 kampe i næstbedste række.

- Jeg glæder mig til at spille med holdet i NordicBet Liga. At opleve den her oprykkergejst og komme ind som underdogs bliver en spændende opgave, siger Fazlagic til klubbens hjemmeside.

Fazlagic kom til Kolding fra Fredericia i august sidste år. I den forgangne sæson blev det til 26 kampe og 10 mål i 2. division.

Han glæder sig til, at han igen skal spille på næstøverste niveau.

- Jeg kender de fleste af modstanderne og deres taktikker i NordicBet Liga, så jeg håber, at nogle af de andre kan læne sig op ad mig, siger Fazlagic om den kommende sæson.

I Fredericia spillede han blandt andet på hold med Niels Letort, der i sidste uge blev offentliggjort som ny Kolding IF-spiller til den kommende sæson.