Enorm skuffelse: Se AaB-spillernes reaktion på at have misset top 6 trods sejr

Selv om AaB gjorde sit med en sejr på 3-1 hjemme over AGF, så var skuffelsen enorm efter slutfløjtet i Aalborg, da Esbjerg med en sen scoring snuppede sidste plads i Mesterskabsspillet.

Derfor var skuffelsen heller ikke til at tage fejl af fra AaB-spillerne, der med tomme blikke og korslagte arme måtte konstatere, at de ikke kommer til at spille med om medaljer i denne sæson.

I videoen ovenfor kan du se scenerne fra slutfløjtet i Aalborg, da AaB-spillerne indser, at de trods sejren over AGF ikke formåede at spille sig i top 6.