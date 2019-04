Englands Danny Rose er chokeret over Montenegro-straf

Én kamp uden tilskuere og en bøde på knap 150.000 kroner.

Det var den straf, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag tildelte Montenegro, efter at fodboldfans opførte sig racistisk i en EM-kvalifikation mod England i Podgorica i slutningen af marts.

En af dem, der var offer for den racistiske opførsel, var Tottenham-spilleren Danny Rose. Han er dybt skuffet over Uefas sanktion.

- Jeg er mundlam, og jeg er ikke overrasket, siger han til Sky Sports.

- Jeg synes ikke, det er en hård nok straf, som andre kan lære af i fremtiden. Kun en enkelt kamp og 20.000 euro (knap 150.000 kroner). Det er en smule chokerende, men jeg kan ikke gøre meget ved det.

28-årige Danny Rose har i 2019 været en af de mest fremtrædende spillere i kampen mod racisme på fodboldstadioner.

Efter landskampen i marts vakte han blandt andet opsigt med sin udtalelse om, at han glæder sig til, at fodboldkarrieren er ovre, så han slipper for at blive udsat for åbenlys racisme.

Han er heller ikke meget for at vende tilbage til Montenegro for at spille fodbold.

- Jeg må bare håbe, at jeg ikke skal spille der igen. Selvfølgelig vil jeg spille der, hvis jeg skal. Men det er ikke på listen over destinationer, jeg skal besøge.

- Jeg siger ikke, at hele landet er sådan, men jeg har kun været der én gang, og jeg er en smule mærket mentalt af oplevelsen, så jeg vil ikke skynde mig tilbage dertil, siger Danny Rose.

Fredag fik Ungarn desuden besked om at lukke en del af sit stadion til næste kamp på grund af racistisk opførsel blandt fans i EM-kvalifikationskampen mod Slovakiet i marts.