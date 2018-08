Det Engelske Fodboldforbund (FA) vil belønne landstræner Gareth Southgate med en længere kontrakt.

FA-direktør Martin Glenn fortæller til flere engelske medier, at forbundet ønsker at forlænge Southgates kontrakt til og med VM i Qatar i 2022. Gerne endnu længere.

Southgates nuværende aftale med FA udløber efter EM i 2020.

- Vi vil meget gerne have, at han bliver længere end 2020, og det tror jeg også gerne, at han vil, siger Martin Glenn til The Guardian.

Denne sommer førte 47-årige Southgate det engelske landshold frem til semifinalen ved VM i Rusland, hvor englænderne måtte se sig besejret af Kroatien.

Det var første gang siden 1990, at England nåede så langt til VM.

- Det var fantastisk at se ham på nært hold i pressede situationer, siger FA-direktøren om Southgate.

- Han passer til definitionen af den moderne træner, som vi ønsker. Han forstår, at det ikke kun handler om at vælge et hold, men også alle de bagvedliggende aspekter, siger Martin Glenn.

En af de mulige knaster i en kommende kontraktforhandling med Southgate vil sandsynligvis være lønnen, for FA kan ifølge Glenn ikke matche trænerlønningerne i Premier League.

Direktøren slår samtidig fast, at Englands fremadrettede ambition er at tilhøre top-fire i verden.

Gareth Southgate har været landstræner for England siden 2016, da Sam Allardyce blev fyret efter godt to måneder i jobbet. Inden da var Southgate engelsk U21-landstræner.