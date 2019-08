Engelske giganter tørner sammen efter rodet optakt

Fodboldsæsonen indledes med et brag i England, når Manchester City og Liverpool mødes i Community Shield-kamp.

97 point var ikke nok for Liverpool til at slukke titeltørken i den bedste engelske fodboldrække i sidste sæson.

Rivalen Manchester City var et point bedre, så Liverpool skal fortsat helt tilbage til 1990 for at finde sit seneste engelske mesterskab.

Søndag tørner de suveræne tophold fra sidste sæson sammen i Community Shield på Wembley - en kamp mellem den engelske mester og FA Cup-vinderen en uge før sæsonstart.

Da City vandt både FA Cuppen og Premier League i sidste sæson, deltager Liverpool i opgøret som nummer to i ligaen.

Liverpool har ikke haft den bedste optakt til sæsonen. Godt nok vandt Liverpool 3-1 over Lyon onsdag, men forinden havde holdet ikke vundet i fire kampe.

Liverpool-manager Jürgen Klopp nedtoner da også forventningerne til fodboldbraget mod City.

- For mig har denne kamp intet at gøre med resten af sæsonen. Det er en enkelt kamp, men selv om vi kun har haft otte spillere til rådighed, så vil jeg forsøge at vinde den, siger Klopp til AFP.

Tyskeren forklarer, at planerne i opstarten er blevet ødelagt af fraværet af nøglespillere som Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino og målmand Alisson Becker.

Stamspillerne har været udtaget til henholdsvis African Cup of Nations og Copa America.

Klopp tillægger ikke værdien af en sejr eller nederlag i Community Shield den store betydning i forhold til resten af sæsonen.

- Hvis vi vinder, er det godt. Vil det have indflydelse på sæsonen? Det tror jeg ikke. Hvis vi taber, er det ikke godt. Vil det havde indflydelse på sæsonen. Nej, igen så tror jeg det ikke.

- Vi skal vise vores værd i hele sæsonen, ikke i en enkelt kamp. Det vil være helt skørt at bedømme os ud fra den ene kamp, siger Klopp.

Også City har savnet adskillige stamspillere i opstartsfasen, da Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Gabriel Jesus, Fernandinho og Ederson har været til Copa America.

Desuden var Riyad Mahrez med til at vinde Africa Cup of Nations med Algeriet.

City-manager Josep Guardiola insisterer på, at spillerne efter to engelske mesterskaber i træk stadig er sultne.

- Jeg kender dem bedre nu, så jeg er ikke i tvivl om, hvad de kan præstere.

- Vi har lavet nogle fejl i testkampene, men det er kun godt i den periode. Det løser vi, og jeg er ikke i tvivl om, at holdet er klar til sæsonen, siger Guardiola til The Sun.

Klopp vil gerne hente et psykologisk boost til Liverpool i en kamp, der ifølge tyskeren bør tages mere alvorligt.

- Det er en finale. Det er først nu, jeg har fundet ud af, at ingen ser kampen som en finale. Det er utroligt, siger Klopp.

Kampen begynder klokken 16.