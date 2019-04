Energys assistenttræner forsætter i klubben i næste sæson

Esbjerg Energy: Også i næste sæson er cheftræner Mark Pederson flankeret af Thor Dresler i udskiftningsboksen.

Esbjerg Energy fortsætter samarbejdet med den 40-årige assistenttræner i den kommende sæson. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Esbjerg har været et godt sted for mig at lære min nye rolle som træner at kende. Her er mange gode mennesker, men her er bestemt også mere at komme efter. Oven på en skuffende exit efter kvartfinaleserien mod Frederikshavn er det vigtigt for os alle at vise, at vi er bedre end det, resultatet antyder, så nu vil vi tilbage på den kurs, som tidligere har bragt os vidt, fortæller Energy-assistenten i pressemeddelelsen.

- Vi tror, at valget af Thor Dresler som assistent for Mark Pederson er med til at sikre kontinuiteten for såvel Thors udvikling som for truppens. Vi er sikre på, at Thor stadig vil udvikle sig i rollen, og vi ved, at Mark er dygtig til at videreformidle sin viden, så jeg er ikke bange for at kalde de to for Danmarks bedste trænerteam, siger bestyrelsesformand Søren Mathiasen fra Esbjerg Energy i pressemeddelelsen.

I de fire år, hvor Thor Dresler har arbejdet sammen med cheftræner Mark Pederson, er det blevet til to danske mesterskaber.

- På sigt ønsker jeg at blive cheftræner. Der har været forespørgsler, men jeg kan lide at være i Esbjerg og det er vigtigt for mig at bringe mig selv i en god position. Jeg kan tillade mig at være lidt kritisk, men engang vil jeg da gerne prøve cheftræner-drømmen af, siger Thor Dresler.