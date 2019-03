Energy-spiller: - Vi skal nok gå ind og tage den sejr

Esbjerg Energy: Hallen var næsten tom, da klokken slog 10.45 og markerede, at Esbjerg Energys træning lørdag formiddag begyndte.

Næsten 20 minutter skulle der gå, inden omtrent 16 mand skøjtede ud på isen. Her kunne man hurtigt hoppe til en forhastede konklusion om skuffelse og dårligt humør efter fredagens nederlag i overtiden til Frederikshavn White Hawks.

For her var det lykkedes Energy at komme igen efter at have været bagud med både stillingen 0-2 og 1-3. Desværre gik den ikke i overtiden, hvor Frederikshavn fik scoret efter mere end 15 minutter, og dermed står den 2-2 i den samlede stilling inden den femte kamp i kvartfinalen på udebane i Frederikshavn søndag.

Men der var ingen grund til at sætte lighedstegn mellem fremmøde og humør. For der var langt fra sure miner eller bøjede hoveder i hallen.

- Vi kom rigtig stærkt tilbage, det skal vi huske. Vi afsluttede kampen klart bedst, og burde også have vundet i forlænget. Tager vi det med, så ser det rigtig godt ud. Vi skal jo bare stjæle en kamp på udebane, og så vinde hjemme, så det skal vi nok få gjort, siger Felix Scheel, der stod bag det første mål til Esbjerg fredag aften.

- Det er en svær udebane. De spiller godt på hjemmebane - det skal de have. Men jeg synes, at vi er lidt bedre mentalt.