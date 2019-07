Energy henter endnu en amerikansk forward

- I Trevor Cheek har vi samtidigt en allround spiller med mange og forskelligartede kompetencer. Han har med sine mange kampe i American Hockey League indikeret, at han kan spille på et konstant højt niveau kamp efter kamp, og det bekræfter vores referencer på ham, siger assistenttræneren i pressemeddelelsen.

- Vi har søgt en spiller, som kan præstere på et højt niveau over mange kampe. I Trevor Cheek mener jeg samtidigt, at vi har fået en både dygtig og passioneret spiller, som er i besiddelse af markante lederegenskaber på og udenfor isen, og som kan præge truppen og bidrage positivt til kulturen i truppen, siger assistenttræner Thor Dresler i pressemeddelelsen.

Esbjerg Energy: Det er ikke meget længere end en uge siden, at Esbjerg Energy kunne præsentere, at Zach Pochiro i den kommende sæson ville trække i den gule trøje.

Konkurrence-minded

Den 188 centimeter høje forward har også været forbi East Coast Hockey League. Her blev det til 114 kampe, 52 mål og 46 assists.

- Med Trevor Cheek har vi som nævnt en spiller, som kan mange ting på isen. Han kender for eksempel vejen til netmaskerne. Men han kan også meget andet og har et højt bundniveau. I Metal Ligaen har vi haft succes med at hente profiler og producerende spillere fra East Coast Hockey League. Trevor Cheek er et eksempel på en profil og målscorer herfra, siger Thor Dresler i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Ifølge vores kontakter er Trevor Cheek konkurrence-minded. Også til træning bidrager han til høj intensitet og er med til at piske tempoet op. Ikke mindst i slutspillet er det vigtigt med spillere, som har et markant konkurrence-gen. Det mener vi at have fundet her.