Energy henter canadisk forward

Esbjerg Energy: Esbjerg Energy føjer endnu en forward til truppen.

Den 25-årige canadiske forward Brett Welychka trækker i Energy-trøjen i den kommende sæson. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Vi har fået rigtig gode referencer på Brett Welychka. Han er hurtig, har gode hænder og han formår at læse spillet klogt og dygtigt. Men samtidigt bed både cheftræner Mark Pederson og jeg også mærke i de mål, han scorede i kampene, som vi har set med ham. De var gode, fortæller assistenttræner Thor Dresler fra Esbjerg Energy i pressemeddelelsen.

- I det defensive spil agerer Brett Welychka sikkert og solidt. Her benytter han sin evne til at læse spillet godt, uanset om han benyttes som center eller wing. Vi har i de seneste sæsoner set mindre spillere have succes. Det tror vi også Brett Welychka vil få i Esbjerg. Brett Welychka er fokuseret og ambitiøs. Han kommer til Esbjerg med en klar målsætning om at gøre det godt, så han kan avancere til større og bedre ligaer. I trænerteamet er vi overbeviste om, at han har forudsætninger og redskaberne til at opnå målene, siger Energy-assistenten om den 178 centimeter høj og 85 kg tunge Brett Welychka.