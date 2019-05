Energy henter canadisk forward

Esbjerg Energy: Esbjerg Energy henter den 183 cm høje og 27-årige canadiske forward Grayson Downing til Vestjylland til den kommende sæson.

- Vi fik Grayson Downing anbefalet gennem lidt utraditionelle kilder, men det stod hurtigt klart, at han både er en interessant, men også en yderst kompetent og spændende spiller, som kan bidrage med masser af erfaring fra sine tidligere klubber, fortæller assistenttræner Thor Dresler fra Esbjerg Energy i en pressemeddelelse.

- Han er en ambitiøs spiller, som gennem sine mange kampe i American Hockey League har vist et konstant højt niveau. Uden et højt niveau, får man ikke mulighed for at spille så mange kampe i den næstbedste nordamerikanske liga, og vi er sikre på, at han kan medvirke til at give Energy-holdet karakter og rygrad.

Grayson Downing har spillet 181 kampe i American Hockey League, hvor han er benyttet i både offensive og defensive roller. I alt er det blevet til 33 mål og 63 assist, hvilket er mere end et halvt point pr kamp.

- Og så er vi overbeviste om, at Grayson Downing formår at kommunikere med medspillerne. Det giver ham potentialet til at blive en leder på holdet, som formår at gå forrest i modgang, og som kan bidrage med at bringe holdet i den rigtige retning og attitude, siger Thor Dresler.