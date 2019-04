Energy henter Vojens-knægt med erfaring fra Canada og Sverige

Esbjerg Energy er i fuld gang med at sammensætte truppen til næste sæson. Ishockeyklubben præsenterer nu et nyt navn, som i de kommende to sæsoner skøjter på esbjergensisk is. 20-årige David Madsen, der er født og opvokset i Vojens, har skrevet kontrakt med Esbjerg Energy. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Forwarden David Madsen har spillet et enkelt år i canadisk juniorhockey og har i de seneste sæsoner spillet i Sverige for Växjö Lakers og Malmö Red Hawks i den svenske hockeyliga samt for Troja-Ljungby i Division 1.

Desuden har David Madsen deltaget i to U18-slutrunder og to U20-slutrunder i den rødhvide trøje.

- Vi henter en ung mand til klubben, der kan drage nytte at sine erfaringer fra både Nordamerika og Sverige og som er vant til at begå sig langt hjemmefra. Han er helt klart et aktiv for Esbjerg Energy, som ønsker at udvikle spillere, fortæller bestyrelsesformand Søren Mathiasen fra Esbjerg Energy i pressemeddelelsen.

- Vi har fulgt David Madsens udvikling gennem efterhånden mange år. Vi mener at have hentet en både dygtig og spændende spiller, der også har vist at han kan håndtere modgang. Han var ude med et brækket ben i længere tid, men viste viljen og kom tilbage og spillede en vigtig rolle på det danske U20-landshold under verdensmesterskaberne, siger formanden.

David Madsen kan benyttes både som højre wing og som center.

- David er godt skolet, og han har hentet en god indstilling og værdifulde erfaringer med fra tiden i Nordamerika og Sverige. Han er høj og har en veludviklet fysik, hvor specielt benene er stærke, siger assistenttræner Thor Dresler i pressemeddelelsen.

- Han er disciplineret, taktisk godt skolet og udstyret med et godt blik for spillet. Jeg vil kalde ham en dygtig forward med styrker i defensiven, som jeg forventer kan udvikle sig meget i de næste par år hos os. Og så vil han givetvis kunne styrke vores trup med mange forskelligartede kvaliteter.