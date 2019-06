Endnu en podieplads til dansk motocross-kører

VM: Det er mere reglen end undtagelsen, at Thomas Kjer Olsen skal en tur på podiet efter en VM-afdeling.

Den danske motocross-kører blev nummer tre ved niende VM-afdeling i Kegums i Letland. Det var sædvanen tro den spanske verdensmester, Jorge Prado, der var bedst, mens belgiske Jago Geerts tog andenpladsen.

- Jeg har endelig fået styr på mine starter, og jeg lærer meget af at være med fremme. Farten er høj lige fra start af, og det er ærgerligt, at jeg ikke kunne forblive med helt fremme, men jeg gav den alt, hvad jeg havde i mig, og jeg vil gerne takke alle dem, som står bag mig, sagde Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelelse.

Han henviste til, at han tidligere har haft vanskeligheder i begyndelsen og derfor har måttet kæmpe med at køre sig op gennem feltet. Det slap han for i Letland.

Jorge Prado øger sin samlede VM-føring og har nu 397 point. Det er 30 mere end Thomas Kjer Olsen, der må se Jago Geerts rykke en anelse nærmere andenpladsen. Belgieren har nu 301 point, men har stadig 66 point op til danskeren.

Næste VM-afdeling køres i Teutschenthal i Tyskland på søndag.