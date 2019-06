SPEEDWAYLIGAEN: Var det vendepunktet?

De forsvarende mestre fra Region Varde har haft en svær indledning på denne sæson med nederlag i tre ud af fire matcher, men onsdag aften var profilen Michael Jepsen Jensen og holdkammerater tilbage på sejrskurs.

Det blev til en sejr på 45-39 ude over bundholdet Grindsted, der dermed fortsat har deres første sejr til gode, men anført af australske Max Fricke, der i lørdags deltog i grandprixet i Prag og gjorde en virkelig god figur, ydede hjemmeholdet rigtig god modstand.

Region Varde var ganske vist foran med et par point det meste af vejen, men to point er jo ingenting i en speedwaymatch.

I matchens to sidste heats satte udeholdet dog tingene på plads. Rutinerede Mads Korneliussen, der ellers generelt havde en halvsløj aften, vandt heat 13 foran Grindsteds Nikolaj Busk Jakobsen - og i det og altafgørende heat 14 viste Michael Jepsen Jensen sit store potentiale, da han satte Max Fricke på plads.

Jepsen Jensen var ellers toer i det sidste heat, men han kørte forbi Fricke på fornemste vis, og det vakte naturligvis begejstring hos Region Varde-holdleder Steven Andersen.

- Det var jo helt fremragende kørt, så det var godt nok dejligt at se, lød ordene fra den lettede holdleder.

- Selvfølgelig var der pres på os, men jeg mener jo, at vi har holdet til at være med i toppen. Vi har bare lige manglet det sidste, men jeg håber, at denne her sejr var vendepunktet for os.

Hos Region Varde gjorde Mikkel Beck det igen godt. Han stod for 12 point i matchen.

- Men generelt synes jeg egentlig, at vi laver, hvad vi skal, og heldigvis fik vi også Mads (Korneliussen, red.) i gang til sidst, men herfra bestemt også stor ros til til Grindsted. Det var en god match, hvor de gav os kamp til stregen.

Allerede fredag skal Region Varde i aktion igen, når fynske Fjelsted kommer på besøg på Varde Motor Arena i Outrup.

- Nu fik vi gjort lidt god reklame for den match, så vi håber selvfølgelig at rigtig mange har lyst til at komme ud at støtte os, sagde Steven Andersen.