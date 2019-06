En bet for SønderjyskE: Krumtap kan være ude resten af året

- Vi ved ikke helt endnu, hvad status er, men vi ved, at det er skidt. Det, de forventer og scanning skal bekræfte, er, at han har revet brystmusklen af, dér hvor den hæfter til skulderen. Den er bristet lidt lige som en sene, der springer. Hvis det er, som scanning viser, og det er de ret overbeviste om, så vil han være ude i noget, der ligner fire-fem måneder plus minus, siger SønderjyskE-træner Kasper Christensen.

Godt dækket ind

Kasper Christensen kan trods alt glæde sig over, at SønderjyskE er godt dækket ind på positionen med mindre, der kommer andre uheld.

- Det er en bet for os, og det er rigtig synd for Frederik, men når det skulle ske, har vi to dygtige stregspillere ud over Frederik. Vi har Frederik Børm, som har leveret mange år i SønderjyskE, som kan steppe op og være vores etter, og så har vi vores unge islandske talent, Sveinn Johannsson, som starter med at tage til Spanien til VM for U/21-landshold, så vi synes jo egentlig, vi er ret godt dækket ind. Samtidig har vi også Rasmus Bertelsen, som er ren forsvarsspiller, men som tidligere til træning, og også da han spillede i Ribe-Esbjerg, har løbet rundt i fem-syv minutter på en stregspilsposition, så vi synes, vi er fint dækket ind, men Ladefoged har selvfølgelig haft en flot sæson og er en vigtig spiller for os, understreger SønderjyskE-træneren.

Aaron Mensing, Oliver Eggert og Christian Jensen er så småt tilbage efter skader og ventes at være helt klar, når spillerne vender tilbage fra sommerferie.