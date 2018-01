Eller scorer forgæves mod sin gamle klub i NHL-nederlag

Washington Capitals og danske Lars Eller tabte natten til lørdag 2-3 på hjemmebane til Montreal Canadiens i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Eller bidrog med en scoring i kampen. Danskeren reducerede til 2-3 med under et minut tilbage i tredje periode, men Washington formåede ikke at fuldbyrde et sent comeback.

Danskerens mål var en perle på et slagskud. Pucken blev spillet rundt foran Montreals mål og endte hos danskeren, der med stor kraft satte den ind bag målmand Antti Niemi fra højre side.

Det var danskerens point nummer 22 i 46 kampe i denne sæson i NHL. Dermed er Eller på vej mod sin pointmæssigt bedste sæson i den nordamerikanske liga. Forwarden har desuden scoret i fem af de seneste seks kampe.

I 2012-2013 lavede Eller sin hidtil bedste sæson på point, da han blev noteret for otte scoringer og 22 assister.

Lars Eller tilbragte mellem 2010 og 2016 seks sæsoner i Montreal Canadiens, før han ankom til Washington.

Washington ligger trods nederlaget solidt til i toppen af Eastern Conference med 60 point for 47 kampe. Det rækker for nuværende til en placering som nummer tre i konferencen.