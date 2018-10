Ekspert før stor test: Wozniacki kan blive rigtig farlig

Caroline Wozniacki har gennemgået en svær periode på tennisbanen med en række tidlige exits de seneste måneder, men derfor behøver der ikke være så langt til succes.

Det vurderer Eurosports tennisekspert Michael Mortensen efter Wozniackis sejr i to sæt over Petra Martic i anden runde i China Open onsdag. Det var første gang i syv turneringer, at danskeren vandt to kampe i træk.

I ottendedelsfinalen torsdag venter nu den formstærke ester Anett Kontaveit, der ligger nummer 21 i verden.

- Caroline spillede en god kamp, og det må give hende noget selvtillid endelig at vinde to kampe i streg, indleder Michael Mortensen.

- På det seneste har hendes spil været lidt fortænkt, og hun har ikke været i stand til at træde i karakter og gå efter slagene på de afgørende tidspunkter, hvilket er meget normalt, når man savner succesoplevelser.

- Men Caroline viste, at hun er på rette vej, og jeg er sikker på, at hun kan opnå et stort resultat i Beijing. Slår hun Kontaveit, bliver hun rigtig farlig. Det bliver en rigtig test for hende.

Kontaveit har slået Wozniacki i to ud af tre indbyrdes møder, senest 6-3, 6-1 på gruset i Rom i foråret. Desuden er hun formstærk efter sidste uges finaleplads i Wuhan Open.

- Kontaveit har spillet godt i en længere periode, men man skal ikke lægge så meget i kampen i Rom. Det bliver deres første kamp på hardcourt, og jeg er sikker på, at Caroline kan løse den opgave, siger Mortensen.

Sæsonen begynder så småt at gå på hæld, men senere i oktober venter dog WTA Finals, som sæsonens otte bedste spillere kvalificerer sig til.

Wozniacki, der er forsvarende mester i turneringen i Singapore, er endnu ikke kvalificeret, men meget skal gå galt, for at det glipper.

- WTA Finals er en af sæsonens store målsætninger, og det vil være en god afslutning på sæsonen at være med, hvor hun hører til. Det giver inspiration på træningsbanen, og der er mange point på spil.

Torsdagens kamp mellem Wozniacki og Kontaveit begynder tidligst klokken 10.30.

China Open er blandt de turneringer, der rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.