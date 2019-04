Ekspert: Fire danskere kan begå sig i Flandern-topstrid

Flandern Rundt 2018 blev et flot løb set med danske briller, da Mads Pedersen sluttede som nummer to og Michael Valgren som nummer fire.

2019-udgaven af den flamske klassiker kan også blive et spændende løb for de danske cykelfans, selv om lidt sygdom har præget optakten.

Den tidligere rytter og nuværende cykelkommentator på Eurosport Thomas Bay ser i hvert fald fire danske bud på topplaceringer ud af de ti med rødbedefarvet pas, som ventes til start.

Afhængigt af løbets udvikling og dagsformen har både Mads Pedersen, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen og Magnus Cort evnerne til at begå sig i løbets afgørende fase, mener han.

Herunder gennemgår Thomas Bay de fire ryttere:

* Mads Pedersen, 23 år, Trek:

- Forårets helt store mål for Mads er søndagens løb. Hvis han har en af sine gode dage, så er det svært at sætte grænser op for Mads. For så er han så stærk, vedholdende og konkurrencedygtig, at han kan køre med om de helt sjove placeringer.

- Vi glemmer helt, at han stadig kun er 23 år, men han har stadig det der lidt svingende niveau. Det så man også sidste år. Han kørte et fantastisk Flandern Rundt, så vi havde store forventninger til ham søndagen efter til Paris-Roubaix, og der var han væk. Det samme har lidt præget hans forår, men jeg var sindssygt glad for at se ham ramme et godt niveau sidste søndag i Gent-Wevelgem, som jo udviklede sig til at være et meget, meget hårdt cykelløb.

* Michael Valgren, 27 år, Dimension Data:

- Han har for at sige det mildt været væk i de her forårsløb. Han blev ramt af noget sygdom i Algarve, og det har åbenbart haft en del effekt.

- Men han har haft Flandern Rundt som det helt store og altoverskyggende mål hele foråret, og jeg lagde mærke til i Dwars door Vlaanderen, at der sprællede Valgren. Man så ham fremme og på de rigtige tidspunkter. Godt nok kom han ikke med i det femmandsudbrud, som kørte hjem, men jeg synes da, han kan tage med, at han kørte et cykelløb, hvor han var med fremme på afgørende tidspunkter for første gang i år, når vi taler om løb på brosten.

- Jeg vil ikke afskrive Valgren, som mange gør. Det er farligt, tror jeg, for han er en klasserytter, og de lange løb, som man har som mål, handler meget om at have dagen. Det plejer Michael at være rigtig god til, fortæller historikken os.

* Søren Kragh Andersen, 24 år, Sunweb:

- Efter et helt fabelagtigt sæsonudlæg, hvor han var ved at vinde samlet i Volta ao Algarve samt sidste etape og enkeltstarten, så blev han jo også syg. Det har også kostet lidt.

- Men igen kan vi også tage med, at han kørte et rigtig, rigtig godt Gent-Wevelgem, som var en af de hårdeste udgaver af Gent-Wevelgem i mands minde, i og med der blev kørt cykelløb fra kilometer nul og over samtlige 250 kilometer. Blandt andet Mads Pedersen sagde, at det var et af de hårdeste cykelløb, han har kørt nogensinde.

- Søren blev en fin nummer 11, og det kunne være blevet meget bedre. Det var tydeligt, at han fjollede lidt rundt i spurten, men da han endelig fik frit løb mod stregen vandt han vel ti placeringer på de sidste 100 meter.

* Magnus Cort, 26 år, Astana:

- Vi skal ikke glemme Magnus Cort. Han kan også godt. Det kræver også, at Magnus kommer lidt mere i gang. Og det siger jeg om en mand, som vandt en etape i Paris-Nice.

- Men han har siddet lidt forkert i nogle løb, og det med at sidde rigtigt er alfa og omega i Flandern Rundt. Får han styr på det sammen med Lars Michaelsen (sportsdirektør, red.), så er Magnus Cort også en potentiel finalerytter. Han kørte faktisk også et rigtig flot Flandern Rundt sidste år.

De øvrige seks danskere ryttere, som ventes til start er Kasper Asgreen (Quick-Step), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Lars Bak (Dimension Data), Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb), Casper Pedersen (Sunweb) og Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus)