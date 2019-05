Eksemplarisk vinderkultur: KIF har været et sportsligt forbillede

For Skjern-formand Carsten Thygesen har KIF i årevis været et sportsligt forbillede og en rival, som han helst ikke vil undvære.

HÅNDBOLD: Et sportsligt forbillede, som han helst ikke vil undvære.

Sådan beskriver Skjern-formand Carsten Thygesen KIF Kolding, der fredag aften kan rykke ud af den danske håndboldliga.

- Det, synes jeg, på mange måder vil være ærgerligt, for Kolding har i mange år været markedsleder. De har været et sportsligt forbillede for alle os andre omkring vinderkultur. Ude i Europa har de også været med til at vise vejen for, at det også kan lade sig gøre for danske hold, siger Skjern-formanden.

Han vil især savne den rivalisering, der er mellem klubberne, og som har sit historiske afsæt i de finaler, holdene har spillet mod hinanden gennem de seneste 20 år.

- Den historie har en stor værdi, for sporten lever af rivalisering. Der er ikke noget mere rivaliserende, end når vi møder Kolding og Holstebro, så det er en ægte rival, som vi elsker at slå og hader at tabe til, siger Carsten Thygesen.

- Når det så er sagt, så kommer der bare nogle nye. Det viser historien også. Nu kommer Fredericia op, og så kan det være, der kommer en ny rival. Men det er vigtigt for os at have rivaler, og rivaler opstår ikke på én sæson. Det opstår i historik, når man møder hinanden mange gange i store kampe, siger Skjern-formanden, som af rent kommercielle grunde håber, at KIF fortsat vil være i ligaen.

- Kommercielt er det bedre for os, så hvis de rykker ned, kommer vi til at savne dem.