Eks-boss om rødt DBU-regnskab: VM-aftale var hen i vejret

Jim Stjerne Hansen undrer sig over, at DBU blot kunne tjene 15 millioner kroner på sidste års VM i Rusland.

Dansk Boldspil-Union (DBU) præsenterede tidligere på ugen et minus på ti millioner kroner for 2018.

Konflikten med herrelandsholdet bærer en del skylden for det store minus.

Men unionens tidligere generalsekretær Jim Stjerne Hansen undrer sig over, at DBU ikke har været i stand til at tjene mere end 15 millioner kroner på deltagelsen ved VM i Rusland.

Han mener, at årsagen skal findes i den landsholdsaftale, som DBU indgik med Spillerforeningen tilbage i 2015.

- Regnskabet for slutrunde-deltagelsen i Rusland viser, hvor dårlig den aftale var for DBU, siger Jim Stjerne Hansen til B.T.

Den tidligere generalsekretær fortæller, at de samlede nettoindtægter fra en slutrunde-deltagelse typisk deles 50/50 mellem DBU og spillerne, men det var ikke tilfældet i Rusland.

Efter Jim Stjerne Hansens vurdering burde DBU have tjent godt 30 millioner kroner på VM.

- Hvis der kun er 15 millioner kroner tilbage til dansk fodbold af 92 millioner, så bør spillerne heller ikke være tilpas med fordelingen. Det er helt hen i vejret, siger han.

Stjerne Hansen håber, at pengefordelingen er ændret i den landsholdsaftale, der blev indgået i efteråret, hvilket DBU's konstituerede direktør, Kenneth Reeh, bekræfter over for B.T.

Reeh fortæller desuden, at landsholdsspillerne i den nye aftale vil give fem millioner kroner til breddefodbolden i fremtiden, når de kvalificerer sig til EM eller VM.

Jim Stjerne Hansen stoppede som generaldirektør i DBU ved udgangen af 2013 og blev afløst af Claus Bretton-Meyer, der havde titel af direktør.

I december annoncerede DBU, at Bretton-Meyer stoppede med øjeblikkelig virkning. I øjeblikket er unionen på udkig efter hans afløser.