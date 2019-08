Ejerindblanding er årsag til hurtigt trænerfarvel

Per V. Hansen ønskede selv at stoppe i Næstved på grund af uenighed med ejerne, fortæller han til fanforum.

Efter blot to kampe i denne sæsons 1. division meddelte Næstved, at klubben havde fyret træner Per V. Hansen Dos Santos.

I et indlæg på Facebook-siden "De Grønne fra Næstved" giver den nu tidligere træner sin udlægning af sagen.

Han skriver, at han for halvanden uge siden meddelte klubledelsen, at han ønskede at fratræde, men at han for holdets skyld blev på cheftrænerposten, indtil klubben havde fundet en ny træner.

- Ejerne af klubben ønsker at have mere indflydelse på spillestil, holdudtagelse og så videre, skriver Per V. Hansen Dos Santos i et åbent brev på "De Grønne fra Næstved".

- Det ligger desværre langt fra min opfattelse af, hvorledes et fodboldhold skal ledes.

- Derfor måtte jeg for ti dage siden tage den tunge beslutning at bryde samarbejdet.

Han skriver, at klubben mandag fandt en ny træner, hvorfor hans samarbejde med klubben stopper.

Næstved har ikke officielt sat navn på den nye træner, men ifølge sn.dk skulle der være tale om den 62-årige spanier Fernando De Argila.

Næstved har tabt de to første ligakampe i sæsonen.

Det er blot to måneder siden, at klubben fyrede direktør Jacob "Gaxe" Gregersen og træner Michael Hemmingsen.

Per V. Hansen overtog cheftrænerjobbet fra Hemmingsen, men nåede altså kun en sæsonoptakt og to ligakampe, før han forlod klubben.