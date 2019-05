Ehlers og Bjorkstrand melder fra til ishockey-VM

Når det danske landshold indtager isen i Slovenien ved VM i ishockey, bliver det uden NHL-spillerne Nikolaj Ehlers og Oliver Bjorkstrand.

Det skriver Danmarks Ishockey Union i en pressemeddelelse.

- Danmark har en bred trup med til Kosice, og der er plads til at skrive 25 spillere ind i løbet af turneringen. Nikolaj Ehlers er desværre ikke blevet clearet for den skade, han pådrog sig i slutningen af NHL-sæsonen for Winnipeg Jets.

- Det ligger i øvrigt fast, at Oliver Bjorkstrand ikke kommer med i VM-truppen. Han har meddelt landsholdsledelsen, at han ikke står til rådighed for Danmark i Slovakiet, skriver Danmarks Ishockey Union.

Oliver Bjorkstrand og hans hold, Columbus Blue Jackets, blev slået ud af NHL-slutspillet natten til tirsdag dansk tid.

På trods af afbuddene er landstræner Heinz Ehlers optimistisk, før det går løs i første gruppekamp mod Frankrig på lørdag.

- Det er ærgerligt med Nikolaj, men jeg er meget fortrøstningsfuld og synes, truppen er fuld af kvalitet, siger Heinz Ehlers,

Foruden Frankrig er Danmark havnet i gruppe med Canada, USA, Finland, Tyskland, Slovakiet og Storbritannien.

- Vi er en etableret A-nation, der kæmper i et tæt felt under de største nationer. Det er tit marginaler, der afgør, hvilke hold af "de næstbedste", der snupper den sidste plads i kvartfinalen. Vi håber naturligvis at være så skarpe, at vi kan vinde de marginaler, siger Heinz Ehlers.