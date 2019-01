Ehlers er ude med skade efter sammenstød med Crosby

Nikolaj Ehlers er ramt af en skade, som vil holde ham ude indtil midten af februar for NHL-holdet Winnipeg Jets.

Det er en skade i den øvre del af kroppen, meddeler Paul Maurice, ishockeyholdets cheftræner, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ehlers, som fylder 23 år 14. februar, udgik i fredagens 0-4-nederlag til Pittsburgh Penguins efter et sammenstød med NHL-stjernen Sidney Crosby.

Kollisionen med Pittsburgh-spilleren skete allerede i en af Ehlers' første aktioner på banen. Det så ud til, at Ehlers slog sin venstre skulder.

Danskeren vendte dog tilbage på banen, men udgik med det samme og kom ikke tilbage i aktion.

Ehlers er i gang med sin fjerde NHL-sæson, og han står i denne sæson noteret for 15 mål og 12 assister i 40 kampe.

I de seneste to sæsoner i NHL har Ehlers spillet samtlige 164 kampe, og han har i de to sæsoner lavet 124 point, heraf 54 mål.

Ved lørdagens Winnipeg Jets-træning kom Jack Roslovic ind som højre wing, mens Patrik Laine byttede plads og spillede Ehlers' normale plads som venstre wing.

- Jeg føler, at jeg kan skabe mere plads til mig selv i den side, siger Laine, der er højrehåndet og topscorer med 24 mål i denne sæson.

- Fra højre side har jeg kun mulighed for at skyde eller trække pucken med mig. Jeg har flere muligheder i venstre side. Men det vil tage tid at vænne sig til. Jeg har ikke spillet pladsen i to og et halvt år, siger finnen.

Winnipeg Jets er ud over Ehlers også uden defensivspilleren Dustin Byfuglien, der tidligst er tilbage i slutningen af januar.