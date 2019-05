Ehlers begræder kostbare fejl mod finsk kvalitetshold

Det danske ishockeylandshold leverede en fin indsats, men undgik ikke helt at lave fejl. Og det blev dyrt mod et stærkt finsk landshold.

Sådan lyder konklusionen fra en synligt skuffet landstræner Heinz Ehlers efter det danske 1-3-nederlag ved VM torsdag aften.

- Man må ikke glemme, at vi var oppe mod en kvalitetsmodstander. Så bliver man nogle gange stresset til at lave fejl. Det gjorde vi desværre, siger han.

Ikke mindst 1-1-målet er han træt af. Han mener, at Kaapo Kakko fik for let spil, da han kørte rundt med to danske forsvarere og en fejlplaceret Sebastian Dahm.

- Det mål kunne jeg ikke nyde. Det var sikkert et flot mål, men også lidt for enkelt, siger Ehlers.

Han roser sit hold for en stort indsats i den første kamp uden den hjemrejste Lars Eller.

Danmark var foran 1-0 og var med i kampen helt frem til Finlands 3-1-scoring ni minutter før tid.

- Jeg er en lille smule stolt af arbejdsindsatsen og energien, som vi kom med. Vi gjorde mange ting rigtigt taktisk. Jeg ved ikke, hvor meget mere vi kan presse ud af drengene.

- Hvis vi kan levere samme arbejdsindsats i de sidste tre kampe, så giver vi os selv chancen for at tage point, siger Heinz Ehlers.

Danmark spiller næste gang lørdag middag, hvor modstanderen bliver USA.