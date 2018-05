Ehlers assisterer og booker billet til NHL-semifinale

Winnipeg Jets er videre til semifinalen i NHL-slutspillet, efter holdet natten til fredag dansk tid besejrede Nashville Predators med 5-1.

For Winnipeg Jets scorede Paul Stastny og Mark Scheifele hver to mål, mens Tyler Myers stod for et mål. Pernell-Karl Subban scorede Nashville Predators' eneste mål.

Danske Nikolaj Ehlers assisterede til Winnipeg Jets' første mål. Danskeren fik knap 13 minutter på isen.

Natten til søndag dansk tid skal Winnipeg Jets møde Vegas Golden Knights i den første kamp i semifinaleserien.

Med Winnipeg Jets' sejr skal det danske ishockeylandshold kigge langt efter yderligere NHL-forstærkning under dette års VM, der for Danmarks vedkommende spilles i Herning i disse dage.

Et Winnipeg-nederlag ville åbne VM-døren for Nikolaj Ehlers. I stedet kæmper han og holdet videre om det eftertragtede trofæ i verdens bedste ishockeyliga.

Selv om det danske ishockeylandshold må se bort fra Ehlers, har VM-holdet allerede fået NHL-forstærkninger i denne uge.

Onsdag rejste San Jose Sharks-spillerne Mikkel Bødker og Jannik Hansen fra Californien til Herning for at slutte sig til landsholdet.

Spillerne fik grønt lys, efter at klubben natten til mandag blev slået ud af NHL.

- For os NHL-spillere er det et dilemma. Der er ikke noget, man hellere vil end at vinde Stanley Cup. Men det her VM er et stort plaster på såret, efter at man er røget ud, sagde Mikkel Bødker, efter han var landet i Danmark.

Danmark har nu samlet fem point efter de første fire kampe ved VM.