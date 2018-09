Egypten føjer Salah og højner sikkerhed på landsholdet

Mohamed Salah vinder ikke kun kampe på fodboldbanen.

Også uden for banen har den egyptiske landsholdsangriber sejret i en strid med det hjemlige fodboldforbund.

Liverpool-stjernen har brokket sig over sikkerheden på Egyptens fodboldlandshold. Og den bliver nu forbedret.

Striden eskalerede i sidste måned, da Salah sammen med sin advokat anklagede Det Egyptiske Fodboldforbund (EFA) for ikke at svare på en række krav.

Kravene handlede om spillernes imagerettigheder samt sikkerhed og velbefindende på landsholdet.

Det provokerede forbundet, som insisterede på ikke at favorisere en enkelt spiller.

Salah forklarede på sociale medier, at det ikke kun handlede om ham selv, men om alle spilleres sikkerhed på landsholdet.

Freden sænkede sig i denne uge, da Salah blev fotograferet side om side med Hani Abou Rida, præsident i det nationale fodboldforbund.

Rida var til stede i træningslejren i den egyptiske by Alexandria forud for lørdagens kamp i kvalifikationen til Africa Cup of Nations mellem Egypten og Niger.

Og Rida har reageret positivt på kravene fra Salah.

Blandt kravene var, at Salah skal have to sikkerhedsvagter med sig hele tiden, og at han ikke må forstyrres på hotelværelset om natten eller tidligt om morgenen.

Desuden må ansatte i forbundet ikke bede Salah om autografer, og han skal heller ikke bruges i pr-arbejde, interview og sponsormøder i EFA-regi.

Det vides ikke, om alle kravene på Salahs liste er indfriet, men forbundet bekræfter, at sikkerheden bliver højnet.

- Vi har nægtet pressen og offentligheden adgang til vores træningslejr ved at styrke den sikkerhedsmæssige tilstedeværelse, siger Oussama Ismail, presseansvarlig i forbundet.

Kritikere i Egypten mener, at forbundet slet ikke var forberedt på, at holdet pludselig rådede over en af verdens største fodboldstjerner.