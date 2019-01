Eftersøgning af savnet fodboldspiller genoptages ved daggry

Redningsarbejdere ventes at genoptage eftersøgningen af den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala onsdag, når det bliver lyst, efter at han forsvandt over Den Engelske Kanal i et fly mandag aften.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Myndighederne på kanaløen Guernsey nær Frankrigs kyst satte tirsdag aften eftersøgningen på pause for natten.

Samtidig oplyste politiet på øen, at chancen for at finde overlevende er "lille".

- Vi har ikke fundet tegn efter dem, der var om bord.

- Hvis de landede på vandet, er overlevelseschancen på dette stadie lav, lød det.

I alt var der ifølge politiet to personer om bord på flyet, Emiliano Sala og flyets pilot. Også piloten savnes.

Indtil nu har fem fly og to redningsbåde gennemsøgt mere end 2600 kvadratkilometer for spor, efter at flyet forsvandt på vej fra Nantes i Frankrig til Cardiff i Wales.

Den 28-årige argentiner var på vej til Wales, efter at han i lørdags blev købt fri af sin kontrakt med FC Nantes for et beløb svarende til cirka 127 millioner kroner. Han havde netop underskrevet en tre et halvt år lang kontrakt med Premier League-klubben Cardiff.

Tirsdag udtalte Cardiff City F.C.'s administrerende direktør, Ken Choo, at klubben er "i chok" over situationen.

Flere argentinske medier skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Sala kontaktede flere af sine venner fra luften og fortalte om flyproblemer.

- Vi er om bord på flyet, og det er som om, at det snart styrter ned.

- Hvis I ikke har hørt fra mig om halvanden time, så ved jeg ikke, om der bliver sendt nogen ud for at lede efter mig. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt, siger Emiliano Sala.

- Åh Gud, jeg er virkelig bange, slutter beskeden.

Talebeskeden er verificeret af Salas far, Horacio Sala.