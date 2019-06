Playmakeren kørte af motorvejen på vej til træning i vinter, og han fik så alvorlig en hjernerystelse, at han ikke siden kom på banen for SønderjyskE.

KIF: Næsten et halvt år skulle der gå, fra et alvorligt trafikuheld sendte Chris Jørgensen på sidelinjen, til han igen er klar til at lede og fordele i håndboldligaen.

- Det er vel lige som at køre på cykel. Det er sådan nogle småting som at skulderen lige skal vænne sig til at kaste igen. Det kunne jeg mærke, da jeg trænede med i SønderjyskE. Alt det andet er der ikke nogen forskel på, siger han.

For første gang i sin karriere har 32-årige Chris Jørgensen været ukampdygtig i mere end et par måneder. I tiden efter biluheldet var Jørgensen så hårdt ramt af hjernerystelse, at hans hverdag var en pine, hvor han ikke kunne foretage sig helt dagligdags ting.

Spændt på KIF-udfordring

Mens han var sygemeldt kunne han fra hjemmet i Aarhus følge med i KIF Koldings nedtur, der var tæt på at ende i en ødelæggende nedrykning. En degradering fra landets bedste række ville have sendt klubben ud i en uvis fremtid, og for Chris Jørgensen ville det betyde, at han ikke ville ane, hvordan håndboldfremtiden så ud.

Han og de øvrige nye spillere såsom Troels Vejby Jørgensen og Benjamin Pedersen kan i stedet se frem til at blive en del af en KIF-trup, der har nogle flere strenge at spille på end i sidste sæson.

- Det bliver spændende at se, hvad vi kan drive det til, siger Jørgensen.

- Jo flere, der kan byde ind, jo bedre. Man kunne se sidste år, at de egentlig var okay med i meget af sæsonen, men i og med at ressourcerne slap op, blev det sværere og sværere for dem. I lang tid lå de og kæmpede med om slutspilspladserne. Det er på ingen måde et dårligt hold, vurderer playmakeren.

- Sådan er det nogle gange, når økonomien ikke lige tillader at have den ekstra spiller, så bliver det svært. Nu synes jeg, de har fået stablet noget spændende på benene, og vi er trods alt flere spillere med niveau, så det bliver lækkert, siger Chris Jørgensen, der også ser frem til at få svenske Ulf Sivertsson som træner i Kolding.

- Det er noget af en kapacitet, de har fået tilknyttet. Det er flot arbejde, synes jeg.

KIF Kolding bliver endnu en klub i rækken for Chris Jørgensen, der tidligere har vundet medaljer med både Nordsjælland, BSV, GOG og Aalborg. Med sidstnævnte vandt han DM-guld i 2017. Derefter skiftede han til SønderjyskE, hvor første sæson blev en ujævn af slagsen for både Jørgensen og i særdeleshed klubben.

I den forgangne sæson spillede Chris Jørgensen glimrende kampe, inden biluheldet sendte hans karriere midlertidigt i grøften. Nu har han atter frit udsyn fra forruden.