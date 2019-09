Efter remis: - Dejligt at holde nullet

Efter tre nederlag i træk kunne Kolding IF endelig gå fra banen uden at have lukket mål ind. Det var både målmand og træner glade for efter kampen. Arkivfoto: Søren Gylling

Efter tre nederlag i træk lykkedes det endelig Kolding IF at holde nullet på hjemmebane mod Fremad Amager. Det er holdets målmand og træner glade for.

Fodbold: Kolding IF holdt nullet mod Fremad Amager, da de to hold ramlede sammen søndag eftermiddag i Kolding. Efter at have tabt tre kampe i træk lykkedes det endelig hjemmeholdet at gå fra banen uden at lukke mål ind. Selvom holdet ikke kunne score i den anden ende, så glædede resultatet holdets målmand, Jens Rinke Kristensen. - Det betyder rigtig meget, at vi får lukket af bagtil. Selvom vi har lukket mål ind i de seneste par kampe, så er det ikke noget, der har sat sig mentalt, for en ny kamp er en ny kamp, siger han. Kolding IF's målmand havde flere gode redninger i løbet af kampen og blev kåret til kampens spiller af hjemmepublikummet, og det var han efter kampen ganske godt tilfreds med. - Det er altid dejligt, at der er opmærksomhed om en, når man har et par gode redninger, så det var dejligt.

Sublim defensiv disciplin Efter det uafgjorte resultat var det en tilfreds Kolding-træner, der trods alt gerne havde set, at hans hold havde taget de tre point. - Jeg er rigtig godt til vores disciplin og den måde, som vi afviser dem defensivt på. Når man spiller en hel kamp, så kan det ikke undgås, at der kommer nogle tilfældige chancer, men jeg synes, vi står rigtig godt på banen i dag, siger Anders Jensen, der er holdets cheftræner. Selvom holdet fik lukket flot af defensivt, så var det også hjemmeholdet, der skabte de fleste chancer i kampen. - Det var fedt at se, at de ting, som vi har arbejdet på defensivt i løbet af ugen, virker, når det så samtidig er os, der skaber chancerne og momenterne i den offensive del af spillet. Vi gør langt hen ad vejen det, der kræves for, at vi kan vinde kampen i dag. Jeg synes faktisk, at vi er det klart bedste hold, siger han. Selvom Kolding ikke fik de tre point, så mener Anders Jensen fortsat, at der er ting, som holdet kan tage med videre fra kampen. - Det havde da været rigtig fint at tage de tre point i dag, men vi kan tage det med, at vi får lukket af bagtil, siger han.