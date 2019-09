Efter fyringen: Nu tager John Lammers til Frankrig for at holde ferie

John Lammers har brug for at nulstille hovedet efter fyringen, fortæller han. Arkivfoto: Ole Nielsen

John Lammers troede, at han havde mere kredit i klubben. Det havde han ikke, og nu er han færdig som cheftræner i EfB. Når han har sagt farvel til spillerne på onsdag, tager han til Frankrig for at rense hovedet.

EfB: Han er træt. John Lammers er godt og grundigt træt, fortæller han få timer efter, at han er blevet fyret i EfB, hvor han fik to og et halvt år som cheftræner. - Det er to og et halvt år, hvor du bruger hver dag på at tænke på Esbjerg. Hvordan forbedrer vi os, hvordan får vi et bedre hold, hvordan bliver vi bedre?, siger han. - Nu skal jeg ikke tænke på de ting mere, og det er en underlig følelse. Når jeg arbejder, arbejder jeg med meget pres og meget passion. Klokken kvart over syv mandag morgen indfandt John Lammers sig på kontoret i EfB. Han fik at vide, at klubben ville foretage nogle ændringer, og det betød, at Lammers blev fritaget for sine opgaver.

EfB-trænere gennem 20 år EfB har skiftet træner flittig de sidste 20 år. Her er alle trænere siden årtusindeskiftet.

1997-2002: Viggo Jensen





2002-2005: Ove Pedersen





2006-2008: Troels Bech





2008: Jess Thorup (midlertidig cheftræner)





2009-2011: Ove Pedersen





2011-2013: Jess Thorup





2013-2015: Niels Frederiksen





2015: Michael "Mex" Pedersen (midlertidig)





2015-2016: Jonas Dal





2016: Colin Todd





2016-2017: Lars Lungi Sørensen





2017-2019: John Lammers





2019-: Claus Nørgaard (midlertidig)





Kilder: Transfermarkt og Ritzau





Farvel Med morgenens nyhed ændrede John Lammer's planer for de kommende uger og måneder sig brat. Han havde lavet en plan for, hvad der skulle arbejdes med i den kommende uge, og hvordan der skulle arbejdes med selvtilliden i truppen. Nu har han i stedet besluttet sig for, at han skal på ferie. - I slutningen af ugen tager jeg til Frankrig i en uge. Jeg skal gå med mine hunde, være ude, rense hovedet og tænke over, hvad jeg så skal lave. Jeg skal have nulstillet mit hoved og lægge alt det her lidt bag mig, fortæller han. Inden John Lammers tager af sted for at nulstille, venter dog en hård del af fyringen. Onsdag morgen siger han farvel til spillerne. - Det er den sværeste del af det her. For jeg har et godt forhold til alle spillerne. Det bliver hårdt, siger hollænderen.

Få dårlige kampe John Lammers er skuffet over, at han har fået en fyreseddel efter kun ni kampe. - Jeg var virkelig skuffet. Jeg troede, at jeg havde mere kredit bygget op i den her klub. Hvis du ser på, hvordan klubben var, da jeg kom. Vi rykkede op. Vi fik tredjepladsen sidste år. At de fyrer mig allerede efter ni kampe er skuffende. Jeg havde stor tro på, at vi kunne ændre tingene, fortæller den afskedigede cheftræner. - Jeg synes stadig, at jeg kan motivere spillerne, og jeg har planen til hvordan. Men det bliver altså ikke John Lammers, der skal motivere spillerne til de kommende kampe. I første omgang er Claus Nørgaard sat ind på posten, indtil en ny cheftræner er ansat.