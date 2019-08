Efter Tour de France-succes: Asgreen drøner videre mod EM og VM

Asgreen: Efter tre benhårde uger på Frankrigs landeveje og bjergsider vendte Kasper Asgreen mandag hjem til Kolding.

Tour-debuten blev langt bedre end de fleste havde forestillet sig. Deceuninck-Quick Step-rytteren Asgreen havde en klart defineret rolle som hjælper for sprinteren, Elia Viviani, og selv om han førte feltet an med højt tempo havde han alligevel kræfter til en formidabel enkeltstart, hvor han endte som nummer otte efter at have haft bedste tid længe. Efter at have prøvet kræfter med Pyrenæernes bjerge og kørt for at forsvare holdkammerat Julian Alaphilippes gule føretrøje gennem flere dage, fandt Asgreen plads i et stort udbrud, hvor han blev overraskende nummer to efter at være stukket alene afsted fra forfølgergruppen.

Måske kunne Asgreen endda have vundet etapen, hvis han var gået efter Matteo Trentin, da denne angreb.

- Det er svært at sige. Hvis jeg havde kørt efter Trentin med det samme, tror jeg, jeg kunne have lukket ham, men så kan det være, de andre havde kørt kontra og sat mig. Trentin angreb på det rigtige tidspunkt, siger Asgreen om muligheden for at have vundet en etape.

- Alle sidder og tænker, at den, der lukker hullet, brænder en tændstik. Og jeg sidder og tænker, at de andre er større favoritter, end jeg er, så det må de gøre. De andre sidder og tænker, at Asgreen ser stærkere ud end os, så det må være ham, der gør det. Så lige pludselig er der ikke nogen, der har gjort det, griner Asgreen, der regner med at kunne bruge den erfaring senere i karrieren.

Hvad er det vigtigste, du som cykelrytter tager med dig fra Tour de France?

- Det er nok selvtilliden i at vide, at jeg kan præstere blandt de allerbedste i verden, når de allerbedste i verden er i deres bedste form. Det er en bekræftelse, man kan bruge fremadrettet, så man tror på det, når man skal ud at køre finaler, siger han.